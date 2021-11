Sparisce per 20 anni e torna per accoltellare il fratello: il giallo di Ivo Rabanser

Ivo Rabanser ha tentato di uccidere il fratello accoltellandolo. Era scomparso da 20 anni. I legali:«Possibile perizia pschiatrica»

Ivo Rabanser, 42 anni, era scomparso circa vent’anni fa da casa e da allora non si era più saputo nulla di lui. I suoi familiari avevano anche provato a cercarlo con l’aiuto della trasmissione “Chi l’ha visto?“, con numerosi appelli. Ma sabato scorso, 30 ottobre, si è presentato a casa del fratello Martin e della cognata Monika, a Selva (Val Gardena), senza alcun preavviso né averne autorizzazione, e li aggrediti. Ivo ha colpito Martin a coltellate e l’uomo è finito in ospedale al San Maurizio di Bolzano per curare una ferita accanto a un polmone. I medici hanno dovuto sottoporlo a un intervento.

Ora è fuori pericolo, ma è ancora in nosocomio. Monika invece, moglie di Martin, aveva riportato lievi lesioni. Rabanser, arrestato, resta in carcere perché si teme possa tentare la fuga e per la possibilità che possa reiterare il reato. Ivo è accusato di tentato omicidio.

Ma dove è stato Ivo in tutti questi anni e perché è tornato per uccidere il fratello? L’uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e non ha quindi voluto far luce sulle ragioni del suo gesto.

Ivo Rabanser: cosa ha fatto negli ultimi 20 anni?

Da quanto è emerso dalle indagini, in tutto questo tempo, Rabanser aveva vissuto dapprima a Milano, lavorando per associazioni che offrono aiuto a persone in difficoltà, e poi a Verona, dove si sarebbe occupato della manutenzione di campi da tennis, da quanto ha raccontato agli inquirenti.

Recentemente, però, aveva perso il lavoro e quindi potrebbe aver avuto problemi economici. Mara Uggé è l’avvocatessa di Ivo Rabanser, le cui veci in udienza le ha fatte l’avvocato Marco Boscarol.

«Credo che in questa vicenda andrà approfondito il tema del disagio personale del nostro assistito e quindi non escludiamo che in futuro si possa chiedere una perizia psichiatrica per accertarne le capacità di intendere e di volere», ha detto Boscarol.

I legali che rappresentano la vittima dell’aggressione, ossia Martin, fratello di Ivo, e sua moglie Monika, hanno confermato che Martin è in ospedale ed è fuori pericolo.