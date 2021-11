La Germania rischia una nuova ondata di Covid per colpa dei non-vaccinati

In arrivo la quarta ondata nel Paese, le terapie intensive sono al collasso. Troppi non vaccinati e pochi controlli sul Green Pass

In Germania da giorni si contano oltre 100 morti al giorno a causa del Covid. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi, mentre una settimana fa erano stati 114. Le vittime sono quasi tutte persone che hanno scelto di non vaccinarsi, temendo le conseguenze del vaccino o denunciando complotti delle case farmaceutiche.

Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, afferma che “in Germania c’è una pandemia dei non vaccinati. In alcune regioni i posti di terapia intensiva sono di nuovo quasi insufficienti”, sottolineando che “voler chiudere lo stato di emergenza pandemico non significa affatto che la pandemia sia finita. La quarta ondata è qui con piena forza“. Nel Paese circa il 66% della popolazione è completamente vaccinato, Spahn ha espresso frustrazione per il rallentamento della diffusione dei vaccini e per il fatto che un gruppo significativo di persone di età compresa tra 18 e 59 anni abbia scelto di ricevere la dose, mettendo a rischio la propria vita.

LEGGI ANCHE: Covid, negli Usa via libera al vaccino per i bambini da 5 a 11 anni



Anche presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, afferma che secondo i numeri legati al Covid “la quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo proprio perché molti non si sono vaccinati“. L’idea del Governo è quella di aumentare i controlli legati al Green Pass per contenere la diffusione del virus: ristoranti, musei e luoghi pubblici dovranno aumentare e perfezionare i meccanismi di accesso.

LEGGI ANCHE: Medio Oriente, Maliki (Palestina): “L’Italia ci aiuti a negoziare con Israele”



Spahn ha citato l’Italia come esempio virtuoso sul Green Pass: “l’ho vissuto personalmente a Roma: in occasione del G20 mi è capitato di dover esibire il certificato vaccinale più spesso in un giorno di quante forse qui in quattro settimane“. Secondo il Ministro in Germania “troppo spesso” si rinuncia a controllare sulla base della “fiducia“. Ora il Paese vuole accelerare sulle terze dosi per mettere al sicuro coloro che hanno ricevuto il vaccino, ricordando come Israele sia riuscita a “far abbassare la curva dei vantaggi grazie al booster“.