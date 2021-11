Bollettino coronavirus 4 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Veneto, 734 nuovi positivi, e 5 decessi

Tornano a salire I contagi da Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 734 i nuovi positivi scoperti, con un trend doppio rispetto ai dati giornalieri delle ultime settimane. Si contano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 8 di oggi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia arriva a 482.673, quello delle vittime a 11.841. Gli attuali positivi sono 11.416 (+242). Salgono, se pur lievemente, anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici, in totale sono 228 (+3), quelli terapie intensive 45 (+4).

In Toscana 385 nuovi casi, 1 decesso

I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno). In Toscana sono 385 i nuovi casi Covid (362 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico), che portano a 290.706 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 277.323 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.918 tamponi molecolari e 20.837 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.867 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.085, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 91 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 5.930.298 vaccinazioni, 15.722 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 1° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 96,3% delle 6.156.616 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 161.662 per 100mila abitanti (media italiana: 152.294 per 100mila).

In Calabria 179 nuovi contagi, zero morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 179 i nuovi contagi registrati (su 4.939 tamponi effettuati), +1114 guariti e zero morti (per un totale di 1.454 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +65 attualmente positivi, +64 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).

In Abruzzo 128 nuovi positivi, 1 morto

Sono 128 (di età compresa tra 1 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 83285. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2565 (si tratta di una 92enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78710 dimessi/guariti (+46 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2010 (+81 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 462 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). Sono 69 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1935 (+79 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2972 tamponi molecolari (1496078 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9345 test antigenici (1085663). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.03 per cento. Del totale dei casi positivi, 21379 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 21132 in provincia di Chieti (+27), 19898 in provincia di Pescara (+35), 20063 in provincia di Teramo (+58), 680 fuori regione (invariato) e 133 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Sardegna 37 nuovi casi e un decesso

Ci sono 37 nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Sardegna, sulla base di 2005 persone testate w 8.507 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un decesso: la vittima è un uomo di 99 anni della Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in meno rispetto a ieri), mentre sono 38 (-2) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.327 persone, 6 in più rispetto a ieri.

Basilicata, 28 contagi e nessun decesso

In Basilicata sono 28 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (27 riguardano residenti), su un totale di 676 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 20. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 851 (+7). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.041 somministrazioni ieri. Finora 433.100 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento del totale della popolazione residente), 394.459 hanno completato il ciclo vaccinale (71,3 per cento) e 8.233 sono le terze dosi, per un totale di 835.772 somministrazioni effettuate.

