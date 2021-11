26enne trovata morta per overdose in un parco: nessuno ha contattato i soccorsi

Una ragazza di 26 anni ha perso la vita con molta probabilità per un’overdose. L’hanno trovata al Parco delle Cave (Milano).

Una ragazza di 26 anni è stata ritrovata morta al Parco delle Cave di Milano. Aveva ancora il laccio emostatico a una gamba e la siringa affianco. Non si sa da quanto tempo fosse lì. L’hanno rinvenuta venerdì pomeriggio. Da una prima ricostruzione, sarebbe morta a causa di una overdose, ma affinché sia certo bisogna aspettare l’esito dell’autopsia.

Non aveva alcun segno di violenza sul corpo. Se qualcuno avesse contattato i soccorsi, magari le persone che di certo erano lì attorno a lei, forse la ragazza sarebbe ancora viva.

L’hanno rinvenuta poco prima delle 14. A trovarla un addetto alla cura del verde del parco, nei dintorni di via Cancano, un luogo appartato tra l’erba, al riparo da sguardi indiscreti.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori e i poliziotti, ma non c’è stato nulla da fare per la ragazza, se non constatare che il suo cuore non batteva più. Ora le forze dell’ordine stanno investigando sul caso, nello specifico se ne sta occupando l’Ufficio prevenzioni generali.