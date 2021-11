Mangiano funghi velenosi a pranzo: muore un anziano, gravi moglie e badante

Un uomo anziano ha perso la vita, mentre sono gravi in ospedale sua moglie e la badante che ha raccolto i funghi a Monguzzo (Como).

Giampaolo Mauri, 86 anni, è morto a causa di un’intossicazione da funghi velenosi, mentre la moglie e la badante sono molto gravi in ospedale. È successo a Monguzzo (Como). Il tragico avvenimento è occorso sabato 31 ottobre, e si è scoperto in occasione dei funerali dell’anziano. A cogliere i funghi sarebbe stata la badante, nei boschi di quell’area.

La donna ha colto esemplari di funghi commestibili, ma insieme ad essi ve ne erano anche alcuni fortemente velenosi, probabilmente trattasi di amanita phalloides, che sfortunatamente viene spesso confusa per commestibile. Il veleno di questo tipo di fungo danneggia il fegato. Persino ingerendone un solo grammo può essere mortale.

Quel giorno i tre hanno pranzato con quei funghi raccolti, e da subito l’effetto del veleno ha intaccato gli organi della coppia e della badante. L’uomo ha avuto un malore e portato in nosocomio, ha perso la vita alcune ore dopo.

La moglie, invece, è in ospedale, al San Gerardo di Monza, in gravi condizioni, tant’è che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. La badante è invece dapprima finita all’ospedale di Como, e poi trasferita al Niguarda di Milano, dove starebbe aspettando un trapianto di fegato.