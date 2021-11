Indiana Jones 5, ritrovato morto membro del team: prosegue la maledizione dei set hollywoodiani

L’uomo, operatore di macchina e responsabile della preparazione del set di Indiana Jones 5, è morto nella sua stanza di hotel

Nic Cupac, 54 anni, era un operatore di macchina e responsabile della preparazione del set di Indiana Jones 5. Lo hanno ritrovato morto in una camera d’albergo in Marocco. Secondo quanto ricostruito sinora, sarebbe deceduto per cause naturali, ma non vi sono conferme ufficiali su cosa ne abbia provocato la morte. Un decesso che va ad aggiungersi alle tragiche morti durante la preparazione di film hollywoodiani, come la recente disgrazia accaduta ad Alec Baldwin sul set di Rust.

Cupac stava lavorando alle riprese di Indiana Jones 5. Questa pellicola ha già avuto diverse battute d’arresto, secondo i bene informati, prima a causa della pandemia di Coronavirus e poi a causa di un infortunio capitato proprio al protagonista, Harrison Ford, che si era ferito sul set.

Le riprese di Indiana Jones 5 sembravano essere riprese al meglio, ma ora questa nuova brutta notizia ne ha messo in crisi la produzione. L’ultima volta che è uscito un film di questa saga era il lontano 2008. Grande commozione per la perdita di Cupac, soprattutto da parte della troupe del film. Diversi membri hanno raccontato aneddoti su di lui definendolo un uomo “adorabile“, un altro membro gli è grato perché all’inizio gli «aveva insegnato così tanto».

Cupac si occupava di assemblare i set e aveva lavorato in film di grande rilievo quali Il Codice da Vinci, Harry Potter, Guardiani della Galassia ecc. L’uscita di Indiana Jones 5 è prevista per il 2023, nonostante tutti questi eventi stiano fermando la sua produzione.

George Lucas è al lavoro su questa pellicola dal 2008.