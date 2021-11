Addetto alla teleferica si sacrifica per salvare una turista. Muore a 34 anni

Un gesto eroico, si getta nel vuoto sapendo che andrà incontro a morte certa. Ma la donna è salva grazie al suo sacrificio

Un gesto eroico che gli è costato la vita. Joaquin Romero, 34 anni, era un addetto alla teleferica nella riserva indiana di La Jolla, nella Pauma Valley, in California, che si è lasciato cadere nel vuoto per oltre 20 metri per salvare una donna rimasta bloccata nel mezzo in seguito a un incidente.

La situazione era sotto la norma nell’attrazione turistica, quando l’imbragatura cede e Joaquin vede la donna davanti a lui arrivare a tutta velocità. La corda era troppo tesa e mentre prova ad aiutarla, l’uomo si accorge che non reggerà il peso di tutti e due, prendendo una decisione drastica: lasciarsi andare a una caduta inevitabilmente letale. Grazie al suo gesto la donna è salva.

Le persone che hanno assistito alla scena inermi hanno subito avvisato i soccorsi che hanno portato l’uomo in ospedale. Romero è stato posto sotto cure palliative per lenire il dolore delle fratture multiple e i danni provocati dal balzo nel vuoto, ma le condizioni erano troppo gravi e Joaquin non ce l’ha fatta, morendo due giorni dopo. I colleghi lo ricordano come un uomo molto generoso.