India: lo smog avvolge Nuova Delhi il giorno dopo la Festa delle Luci

Un inquinamento sopra la norma per la città più inquinata del mondo. I festeggiamenti del Diwali hanno provocato un disastro ambientale

Cielo grigio, una nuvola di smog e l’aria irrespirabile. Questa la situazione nella mattina a Nuova Delhi il giorno dopo la Festa delle Luci, il Diwali, un evento che viene celebrato con lampade a olio, candele, fuochi d’artificio e luci laser. Nonostante i divieti da parte dell’autorità però i cittadini non hanno resisto, provocando una nebbia fitta per tutta l’immensa città indiana.

Nuova Delhi è già di per sé la capitale più inquinata del mondo a causa delle emissioni degli impianti industriali e delle milioni di automobili che circolano in città. Stando a quanto afferma l’emittente Bbc che cita dati ufficiali, in alcune aree di Nuova Delhi il livello di concentrazione delle Pm2,5 è arrivato a 999 per metro cubo e alcune aree hanno registrato livelli vicini o superiori 500, quando in base all’Aqi (Indice di qualità dell’aria) sono considerati “buoni” dati tra zero e 50.