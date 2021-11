Rischia la morte la blogger cinese che ha fatto un documentario su Wuhan

Zhang Zhan, lo scorso dicembre condannata a 4 anni, è in fin di vita dopo uno sciopero della fame. Ora è arrivata a pesare meno di 40 kg

Zhang Zhan, blogger cinese famosa per aver documentato Wuhan in piena emergenza Covid, quando regnava il caos nel febbraio 2020, è in fin di vita dopo aver fatto uno sciopero della fame. La donna ora pesa meno di 40 kg. Zhan, 38 anni, è un ex avvocato. L’hanno arrestata nel maggio 2020 e condannata a 4 anni di prigione nel dicembre scorso.

Zhan è accusata di aver creato disordini. I familiari della donna ne hanno denunciato le condizioni di salute. Il fratello ne ha parlato su Twitter, scrivendo:«Potrebbe non sopravvivere all’inverno».

Leggi anche:—>Roberto Saviano «diffamò la Meloni»: rinviato a giudizio lo scrittore

Persone vicine a Zhan hanno verificato l’account. I legali della donna hanno detto di non sapere nulla in merito alle condizioni dell’ex avvocata, per cui già lo scorso anno si era dovuto ricorrere a un’alimentazione forzata.

Leggi anche:—>Investe una ragazza incinta e scappa: denunciato 41enne senza patente e imbottito di cocaina

Amnesty International

Intanto Amnesty International ha chiesto che la donna venga rilasciata subito affinché possa ricevere tutte le cure necessarie, senza cui rischia di morire. La famiglia avrebbe chiesto di vedere la donna ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta. Zhang è membro di un gruppo di blogger e documentaristi arrestati nel 2020 per aver ripreso la fase iniziale dell’emergenza Covid a Wuhan.