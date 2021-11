Layla da Costa, la modella 24enne trovata morta in casa a Bologna

La modella portoghese è stata ritrovata dalle sue amiche priva di vita nel bagno dell’appartamento in cui vivevano a Bologna.

Layla da Costa, la modella portoghese di 24 anni, è stata trovata morta nel bagno dell’appartamento in cui viveva a Bologna. A trovarla le sue amiche che, non vedendola uscire dal bagno, preoccupate, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati il 118 e la Polizia.

Il decesso

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare la morte della giovane Layla. Stando a quanto riporta la stilista Fatima Lopes, proprietaria dell’agenzia Face Models di cui la 24enne faceva parte, Layla da Costa sarebbe morta a causa di un infarto. A riferirglielo sarebbero stati i medici italiani, ma dalle autorità non sono ancora arrivate delle conferme. La stessa Fatima Lopes ricorda Layla come una delle «modelle più promettenti» e come una «persona incredibile».

LEGGI ANCHE: I «No Green Pass» tornano ad occupare le piazze d’Italia. Ecco dove

Layla da Costa nasce in Portogallo 24 anni e fa e successivamente si trasferisce in Guinea-Bissau, il Paese di origine dei suoi genitori i quali, appena saputo della notizia si sono precipitati in Italia. Nel corso della sua carriera ha partecipato a molti eventi e sfilate: tra questi figura la sua partecipazione a Miss Mondo. Layla era arrivata a Bologna tramite l’agenzia Face Models per la quale lavorava.