Tredici regioni oltre i parametri di contagio, ma il nostro Paese resta bianco

Sono in una situazione critica Friuli, Calabria, Bolzano con un peggioramento in Lazio. Ecco che cosa sta succedendo

L’Italia resta in bianca anche se ci sono tredici regioni che superano la soglia di contagio. In particolare, quattro regioni hanno una curva epidemiologica molto alta. Per passare dalla zona bianca a quella gialla, ci sono tre parametri basilari: incidenza settimanale nuovi contagi che deve oltrepassare i 50 casi ogni 100mila abitanti con occupazione zona medica che supera il 15%, oppure in terapia intensiva oltre il 10%.

Passare in zona gialle significherebbe dover tornare a indossare la mascherina obbligatoriamente anche all’aperto. Per ora il nostro Paese resta tutto bianco perché il tasso di occupazione di area medica e terapia intensiva non va oltre la soglia di rischio.

Attualmente la regione che ha i dati peggiori è il Friuli, con un’incidenza di nuovi positivi del 139,6 e occupazione terapia intensiva 9,1%. La situazione in area medica è molto al di sotto della soglia critica con il 7,7%. Preoccupa anche Bolzano con 189,1 contagi settimanali e un’occupazione in area medica dell’11,6%, anche se nelle terapie intensive c’è il 3,8%.

In Calabria l’incidenza è del 52,5 di posti occupati al 10,2% e terapie intensive al 4,7%. Salgono i casi nel Lazio che ha registrato un’incidenza di 63 contagi ma la situazione ricoveri è al 7% e la terapia intensiva al 4,8%. Intanto 13 regioni sono oltre i 50 casi a settimana: Calabria (52,5%), Campania (56,9), Emilia Romagna (56,1), Friuli Venezia Giulia (139,6), Lazio (63), Liguria (52,1), Marche (50,2), provincia autonoma di Bolzano (189,1), provincia autonoma di Trento (63), Sicilia (51,7), Toscana (57,7), Umbria (51,4), Veneto (75,3).

Ottimi i numeri in Lombardia: 34 casi a settimana, 5,2% posti occupati in reparto, 3,2% terapia intensiva e stessa cosa in Piemonte, con 38 nuovi casi, 3,5% area medica, 3,3% nelle terapie intensive.