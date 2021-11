Perseguita l’ex moglie invalida al 100%: in passato l’aveva minacciata di morte

Ha continuato a perseguitare l’ex moglie invalida al 100% nonostante avesse un divieto di avvicinamento. I carabinieri della stazione reggiana di San Polo d’Enza hanno arrestato un 30enne che ha violato più volte il provvedimento cautelare che le impediva anche di comunicare con lei, con messaggi vocali e telefonate mute.

La Procura reggiana, ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per l’uomo, dopo che l’ex moglie lo ha denunciato per i nuovi episodi di molestie. In passato lui l’aveva picchiata, minacciata con coltelli e di morte.

Un altro episodio

Sempre a Reggio Emilia i carabinieri hanno denunciato e eseguito un provvedimento di allontanamento nei confronti di un uomo 42enne che maltrattava la moglie davanti alla figlia minore. Dalle indagini è emerso che moglie e figlia erano sottoposte da tempo a vessazioni fisiche e morali, con botte e minacce.