Crisi convulsiva, muore bimba di tre anni nel suo letto

La bambina non aveva mostrato segni di malessere la sera precedente, poi la tragedia, ieri mattina a Roma

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo aver avuto le convulsioni, mentre si trovava nel suo letto. Il dramma è occorso a Roma ieri mattina, verso le 8, in una casa del quartiere Sam Paolo. Niente da fare per la piccola, nonostante i genitori abbiano chiesto aiuto e i soccorsi siano sopraggiunti con diversi mezzi.

Da quanto riporta Il Messaggero, pare che la sera prima la bambina non avesse manifestato sintomi di alcun genere. Aveva bevuto il latte e i genitori l’avevano fatta addormentare. La mattina dopo, però, è accaduto il peggio. Quando la madre è andata in camera della piccola per svegliarla, si è resa conto che qualcosa non andava. La bimba non respirava bene e le sue labbra erano cianotiche. Sembrava avesse le convulsioni.

I soccorritori, giunti sul posto dagli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio hanno dato indicazioni ai genitori tramite telefono durante il percorso, e quando sono arrivati nell’appartamento hanno applicato tutte le manovre del caso e anche delle punture.

La bambina, purtroppo, però, non è riuscita a salvarsi. Sono in corso delle indagini sulla morte della piccola.