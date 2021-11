Rissa choc al torneo di dodicenni: dirigente aggredito, due costole rotte

Ha avuto luogo una rissa scioccante ad un torneo di dodicenni. Un dirigente è stato aggredito, gli hanno rotto due costole.

L’episodio scioccante ha avuto luogo domenica scorsa allo stadio Garrone, in provincia di Torino, durante una partita tra esordienti del 2009.

Rissa choc, aggressione con pestaggio per dirigente sportivo

Un’aggressione con pestaggio in pieno regola, scene vergognose su un campo di calcio della provincia di Torino, a Riva di Chieri. La vittima è un dirigente dell’associazione sportiva Salice di Fossano, Riccardo Allocco, entrato in campo per placare un alterco tra i suoi giocatori e gli avversari.

Ma il suo intervento è diventato un pretesto per scatenare la violenza della squadra avversaria, con un pestaggio che gli ha procurato il ricovero in ospedale con prognosi di 28 giorni e 2 costole fratturate.

L’episodio è avvenuto domenica scorsa, allo stadio Garrone, nella provincia del capoluogo torinese, durante un torneo di esordienti 2009 tra Asd Salice di Fossano e l’Us Alfortville, della banlieue parigina. Da un normale intervento di gioco è scaturita una discussione, con ingresso in campo di allenatore, vice e dirigente che ha avuto la peggio. Accerchiato e colpito ripetutamente da calci anche mentre era per terra, è stato portato al Pronto Soccorso in ambulanza mentre la partita sospesa. Attualmente il dirigente sportivo non ha ancora sporto denuncia.