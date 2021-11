Cane attacca e sbrana un bambino di 10 anni: in manette la padrona

Un bambino di 10 anni, Jack Lis, è morto in seguito all’attacco di un cane lo ha sbranato a Caerphilly, in Galles

Tragedia in Galles, dove un bambino di dieci anni, Jack Lis, è morto in seguito all’aggressione di un cane a Caerphilly. La padrona del cane, una 28enne, è finita in carcere con l’accusa di non averlo controllato nel modo giusto. La madre del bambino, Emma Whitfield, ha raccontato il dramma in un post su Facebook:«Con il cuore spezzato prima che amici intimi e familiari vedano il suo nome nelle notizie, devo annunciare che il nostro bellissimo ragazzo Jack è morto. Non era il nostro cane, né è successo nella nostra casa di famiglia. Era fuori per giocare».

Il piccolo ha subìto l’attacco del cane mentre stava andando a trovare un amico. I poliziotti, intervenuti sul posto dove è occorsa la tragedia hanno ucciso il cane, ma per il piccolo Jack ormai era troppo tardi, non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale ha aperto un’inchiesta sulla morte del bambino e ha interrogato due persone che si sono recate di loro sponte in commissariato. I poliziotti ha anche chiesto di limitare la circolazione di notizie condivise sui social per non ostacolare le indagini.