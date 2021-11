Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza: ex marito la spiava con Gps e microcamere

Dalle testimonianze sono emersi nuovi dettagli sull’omicidio di Ilenia Fabbri: forse movente economico. «Ilenia aveva paura»

Nuovi dettagli sono emersi dal processo per l’omicidio di Ilenia Fabbri in Corte d’Assise a Ravenna. La donna è stata uccisa il 6 febbraio scorso a 46 anni. Nel processo sono imputati l’ex marito della donna, il 54enne Claudio Nanni, mandante del delitto e il 53enne Pierluigi Barbieri, esecutore materiale dell’omicidio e reo confesso. Da quanto è emerso dalle testimonianze rese durante l’udienza, pare che dopo la separazione, Nanni avesse cominciato a spiare l’ex moglie con Gps occultati nell’auto e anche con microcamere piazzate nell’armadio di casa.

Le motivazioni sarebbero state di natura economica, ossia per la spartizione del patrimonio della coppia. Quando la donna gli fece causa per la casa matrimoniale, e la vinse, e anche per percepire quanto le spettava per il suo lavoro all’interno dell’attività familiare nonché per la cessione di una gelateria, lei stessa aveva palesato agli amici la paura che l’uomo potesse vendicarsi.

Più di una volta, l’ex marito avrebbe chiesto a una sua amica se fosse a conoscenza di qualcuno che avrebbe potuto “fare la festa” all’ex moglie.

Un amico di Ilenia Fabbri, durante la deposizione, ha detto che all’ex marito della donna «interessava solo vederla strisciare e voleva vederla morta e portarle via tutto quello che poteva. Lei mi disse che lui avrebbe trovato uno con pochi soldi: aveva paura realmente». Un’amica di Nanni, ha detto che l’uomo, nel 2019, in un ristorante di Ravenna, le aveva confidato che se la ex «non avesse smesso di chiedere soldi, lui avrebbe trovato qualcuno per farla fuori. Pensai fosse una frase dettata dalla rabbia».

Infine un’altra donna, che aveva avuto una breve relazione con Nanni, ha raccontato che l’uomo, una volta, uscendo dall’avvocato nel periodo in cui i due si erano separati, le disse:«Le mando qualcuno a farle la festa». Cosa che avrebbe ribadito anche in officina: «Stai buona che mi chiede un mucchio di soldi, mi vuole rovinare, prima o poi le mando qualcuno».

Dopo l’udienza, Nanni ha fatto richiesta di poter vedere la figlia Arianna con cui non parla dal 4 marzo scorso, giorno in cui lo hanno arrestato, ma la ragazza ha rifiutato di vederlo.