Guardia di Finanza denuncia un uomo che si spacciava per finanziere

Le Fiamme Gialle di Lucca hanno denunciato un uomo che sotto falsa identità, si è spacciato per un finanziere facendosi ricaricare una carta prepagata

I militari della Guardia di Finanza di Lucca hanno denunciato un uomo che, presentandosi sotto falsa identità come finanziere, si è fatto ricaricare una carta prepagata. L’uomo ha truffato un viareggino di 41 anni. Il truffatore, dopo aver finto di essere interessato a comprare un oggetto messo in vendita su piattaforme online, ha inviato al venditore la foto di un tesserino di riconoscimento con il logo delle Fiamme Gialle per farsi dare fiducia.

In seguito, con un trucco, è riuscito a convincere il venditore a ricaricare una prepagata facendogli credere che così avrebbe ottenuto il pagamento che l’uomo gli doveva. Ma una volta seguite le istruzioni del finto finanziere, ha capito che la somma non l’aveva ricevuta, ma gliel’avevano addebitata.

Dopo aver inserito la carta nel bancomat e digitando il codice ricevuto, che era invece corrispondente alla carta del truffatore, aveva ricaricato la carta del finto finanziere. Le Fiamme Gialle di Viareggio, dopo la denuncia del 41enne, hanno individuato il truffatore, un ragazzo di 21 anni di Brescia e lo hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona.