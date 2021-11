Sparano nei pressi di una scuola poi assalgono i carabinieri: denunciati due minori

I due ragazzi hanno esploso dei colpi a salve che hanno provocato l’allerta, poi hanno cercato di evitare l’arresto

Due minori hanno voluto simulare una sorta di aggressione nei pressi di una scuola, e hanno sparato dei colpi a salve con una pistola. Ma hanno procurato un allarme, e i carabinieri li hanno bloccati a Giussano (Monza). È successo lunedì sera: i due ragazzi, 16 e 17 anni, hanno assalito i militari per cercare di evitare l’arresto.

Secondo una prima ricostruzione, i due, con altri coetanei, si sono incontrati per una “serata goliardica”, che poi è finita con una finta sparatoria. Da quanto hanno raccontato alcuni testimoni, uno dei ragazzi ha tirato fuori la pistola dai pantaloni e ha sparato in aria. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, e hanno fermato i responsabili, entrambi di Carate Brianza (Monza).

Uno dei due ragazzi aveva ancora un colpo a salve da 8mm e 33 grammi di hashish, l’altro ragazzo aveva un’altra munizione. In una siepe, il giorno seguente, i militari hanno scoperto una scatola di proiettili, forse gettati lì poco prima dell’intervento dei carabinieri.

I due minori, oltre a essere segnalati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (solo per uno dei due), hanno ricevuto anche una denuncia per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale.