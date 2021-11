Messa di ringraziamento per bocciatura DDL Zan: parroco nella bufera

Il parroco di San Zenone ha annunciato di voler celebrare una messa di ringraziamento per la bocciatura del DDL Zan. Scoppia la polemica su quanto scritto nell’annuncio pubblicato sul bollettino parrocchiale.

Si sarebbe dovuta tenere mercoledì alle ore 18:30, presso il Santuario di San Zenone degli Ezzelini, a Treviso, una messa di ringraziamento per la bocciatura del DDL Zan. Messa che è stata organizzata dal parroco Don Antonio Ziliotto. Un annuncio che ha lasciato senza parole l’intera comunità e in particolare il Sindaco, Fabio Marin.

L’annuncio del parroco

Don Antonio Ziliotto ha pubblicato il suo annuncio sul bollettino parrocchiale: «Il disegno di legge promosso dall’Onorevole Zan (famoso DDL) è un testo che sarebbe dovuto essere stato approvato dal Senato, dopo il primo passaggio in Parlamento, già nel Marzo 2020, mese in cui è partita la pandemia del Coronavirus. I vescovi italiani ne avevano già denunciato la pericolosità nel Giugno 2020. – continua – E nel foglietto del 19 Luglio 2020 avevamo riportato il testo della CEI impegnandosi a pregare nel nostro rosario quotidiano “per i nostri governanti perché facciano leggi giuste secondo la volontà di Dio”». Nell’annuncio si parla di «pericolosità» e «ambiguità della legge» in relazione all’«introduzione nella legislazione italiana e nell’insegnamento scolastico, mascherata come lotta all’omo-transfobia, l’ideologia del Gender per la quale ogni persona ha diritto di scegliere a proprio piacimento di essere maschio o femmina…».

E a seguito della bocciatura del DDL Zan, il Parroco ha pensato di «proporre una S. Messa di Ringraziamento […] per questo difficile e laborioso approdo in cui il Signore ha agito e ha sostenuto tutte le persone di buona volontà!». Una proposta che non ha avuto un seguito dopo l’incontro avvenuto tra il Sindaco Marin e il Parroco stesso. Il Primo Cittadino non ha nascosto tutta la sua delusione e afferma: «Mi ha fatto molto male. Con il parroco ho sempre avuto un buon rapporto, ma ci siamo sentiti più volte, ci siamo chiariti e ha annullato la messa».

La risposta di Zan

Quanto scritto da Don Antonio ha inevitabilmente scatenato una forte polemica e la risposta di Alessandro Zan non si è fatta attendere. Sulla sua pagina Facebook, Zan scrive: «Don Antonio Ziliotto, parroco di San Zenone (TV), dopo aver associato il Covid al ddl Zan come una sorta di punizione divina, ha indetto una messa di ringraziamento a Dio per lo stop in Senato». «Ho da sempre rispetto verso la fede di ciascuno e verso le istituzioni cattoliche con cui dialogo costantemente. – continua – Questo, però, è uno sfregio e un insulto non solo alle vittime del Covid, ma anche alle tantissime persone cattoliche profondamente convinte della necessità di una legge contro i crimini d’odio: messaggio decisamente più cristiano di un bollettino parrocchiale che distribuisce fake news» conclude Zan.