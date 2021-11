Germania: nuovo record di contagi. Troppo pochi i vaccinati

“Dobbiamo fare come l’Italia” afferma il portavoce di Angela Merkel. Rischio 100mila morti con la prossima ondata di Covid

Situazione molto problematica in Germania dove i contagi da Covid-19 sono in forte aumento. Solo ieri sono 39.676 i nuovi casi con 236 decessi, solo un settimana fa erano stati 20.676. L’incidenza settimanale su 100 mila abitanti è salita a 232,1, terzo valore da record consecutivo in tre giorni, fatto che sta portando il governo tedesco a prendere nuovi e severi provvedimenti. Secondo il virologo dello Charité di Berlino Christian Drosten, la Germania “è in una vera situazione di emergenza e sarà necessario ridurre di nuovo i contatti” per evitare la drammatica previsione di 100mila morti.

Inoltre il portavoce di di Angela Merkel, Steffen Seibert, ha risposto così alle domande dei giornalisti sui rischi della quarta ondata e il diffondersi della variante Delta del virus: “La quota dei vaccinati in Germania non è sufficiente a contrastare l’impeto del contagio del Covid. Se avessimo un 10-15% di vaccinati in più avremmo un’incidenza del virus inferiore. I dati di Spagna, Portogallo e Italia lo dimostrano“. Attualmente la percentuale di vaccinati con prima dose nel Paese è del 69.11%, con ciclo completo del 66.6% (dati forniti da Lab24)