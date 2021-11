Usa, processo Capitol Hill: Jacob Chansley, lo sciamano QAnon, rischia grosso

Negli Stati Uniti si va verso il processo per l’assalto a Capitol Hill. I procuratori hanno chiesto una condanna a tre anni di carcere per Jacob Chansley, lo sciamano QAnon divenuto il volto del caos del congresso. Le autorità statunitensi vogliono una pena esemplare nei confronti del membro della setta complottista, che è il terzo ad essere giudicato. Nei confronti di Paul Hodginks, unico condannato finora, sono stati sentenziati 8 mesi di detenzione, mentre per Scott Fairlamn la Corte si esprimerà oggi, ma la richiesta è stata di 44 mesi.

La Corte degli Stati Uniti sta procedendo con l’emanazione delle condanne degli autori dell’attacco di Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio scorso a seguito della sconfitta alle elezioni presidenziali del candidato uscente Donald Trump. Nel mirino degli inquirenti, al momento, c’è Jacob Chansley, lo sciamano QAnon divenuto il volto dell’assalto con un passato da attore sotto lo pseudonimo di Jake Angeli. Le autorità americane, proprio per la rilevanza mediatica che ha avuto il membro della setta complottista, vogliono una pena esemplare: la richiesta è di 51 mesi, ovvero oltre 3 anni di carcere. L’uomo, d’altronde, non è accusato soltanto di essere entrato al Congresso a torso nudo, con il volto truccato ed un copricapo vichingo, creando disagi, ma di avere anche in precedenza aizzato le masse disseminando disinformazione sulla vittoria elettorale di Joe Biden e l’integrità delle votazioni.

“Le ormai famose azioni criminali dell’imputato l’hanno reso il volto pubblico della rivolta a Capitol Hill l’imputato era nel gruppo dei primi 30 rivoltosi che sono entrati nel Congresso, pattugliandone i corridoi, aizzando gli altri rivoltosi gridando oscenità su deputati e senatori e parlando di “opportunità” di liberarsi del governo di chi considerata traditori”, si legge nella richiesta depositata nelle scorse ore. “Nei giorni successivi non ha mostrato nessun pentimento vantandosi con i media delle azioni dei rivoltosi che quel giorno hanno costretto i deputati a rifugiarsi nei bunker che le maschere anti gas”.

Le altre condanne per Capitol Hill

Quella di Jacob Chansley sarebbe la terza condanna emessa nei confronti degli autori dell’assalto a Capitol Hill. Nei giorni scorsi, infatti, Paul Hodginks, partecipante che ha collaborato con le forze dell’ordine americane, è stato condannato a 8 mesi, seppure la richiesta dell’accusa fosse di 18 mesi. La Corte si esprimerà invece nelle prossime ore nei confronti di Scott Fairlamn. La richiesta è in questo caso di 44 mesi.