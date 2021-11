Rust, set maledetto dopo dramma Alec Baldwin: tecnico morso da ragno velenoso rischia amputazione braccio

Dopo quanto accaduto sul set ad Alec Baldwin, che ha sparato per errore alla direttrice della fotografia, ora il tecnico che rischia il braccio per il morso di un ragno velenoso

Non c’è pace per il set di Rust, dopo il tragico incidente avvenuto neanche un mese fa quando l’attore Alec Baldwin ha sparato accidentalmente alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza. Stavolta, un nuovo dramma ha sconvolto il team che lavora al film. Si tratta di Jason Miller, tecnico delle luci, che a causa del morso di un ragno velenoso adesso rischia l’amputazione del suo braccio sinistro.

L’incidente è occorso mentre stavano smantellando il set del film a Santa Fe, in New Mexico. Miller dopo quel morso è peggiorato fino al ricovero in ospedale con sintomi molto seri, quali necrosi del braccio e sepsi. La famiglia dell’uomo ha dato luogo a una raccolta fondi su GoFundMe per supportare le cure mediche.

Intanto i medici stanno facendo tutto ciò che possono per evitare di amputargli il braccio, ma la prognosi è riservata. La produzione della pellicola non ha parlato dello stato di salute di Miller, ma ha tenuto a fare un appunto:«Nella migliore delle ipotesi, i medici potrebbero salvare il suo braccio ma sarà necessaria una lunga e faticosa convalescenza. Se dovesse andare peggio, la vita di Jason e della sua famiglia cambierebbero per sempre. Per questo vi invitiamo a supportare lui e la sua famiglia in questo momento così delicato e doloroso».

Nel frattempo, sul web gira la voce che il set di Rust sia veramente un set maledetto.