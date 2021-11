Congo, violenze costringono 11mila persone a scappare in Uganda

Da domenica notte, dopo le violenze occorse nel Congo orientale, almeno 11mila persone sono scappate in Uganda

Da domenica notte, a causa delle violenze occorse nel Congo orientale, almeno 11mila persone sarebbero fuggite in Uganda. È quanto ha comunicato l’Unhcr, Agenzia Onu che si occupa dei rifugiati. Si tratta del più alto tasso di rifugiati registrato in un solo giorno in Uganda da più di un anno. Nel Nord Kivu, in Uganda, ci sono dei combattimenti in corso. La maggioranza delle persone che stanno fuggendo sono donne e bambini.

Sono 8mila i richiedenti asilo che si sono recati a Bunagana e 3mila a Kisoro. Coloro che sono giunti in Uganda hanno raccontato che sono in corso degli scontri in diversi villaggi quali Binjam Kinyarugwe, Chanzu. Diverse persone, mentre scappavano, hanno portato con sé indumenti, bestiame, utensili. L’Unhcr si sta prodigando per arginare l’emergenza coordinandosi con le autorità. Ha trasferito 500 persone che richiedono asilo a Nyakabamde, dove c’è una capienza di 1500 persone.

Leggi anche:—>Unicef, riaprono scuole in 18 Paesi del Medio Oriente e in Nord Africa

I richiedenti asilo, inoltre, dopo aver fatto il test anti Covid, hanno ricevuto acqua, cibo, ripari e coperte. Parecchi i partner stanno che si sono attivati per fornire assistenza, come Care and Assistance for Forced Migrants, Medical Teams International, Save the Children, Croce Rossa ugandese e World Food Programme. Nonostante i confini ugandesi siano chiusi per le misure anti Covid, il governo ha permesso per motivi umanitari un passaggio sicuro a coloro che stanno fuggendo per mettersi al sicuro.

Leggi anche:—>Unicef, preccupati per la violazione dei diritti dei bambini in Afghanistan

L’Unhcr esprime tuttavia preoccupazione per la capacità e i servizi locali che potrebbero presto non bastare e si chiede dunque supporto finanziario urgente e risorse per affrontare le esigenze dei rifugiati. Finora l’ente ha raccolto il 45% dei finanziamenti da indirizzare all’Uganda, stato con il numero più alto di rifugiati. Ci sono solo tre Paesi al mondo che ne accolgono un numero più elevato.