Bollettino coronavirus 11 novembre: 8.569 contagi, 67 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 8.569 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.891. Sono invece 67 le vittime in un giorno. Ieri erano state 60. Sono 595.812 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 487.618. Il tasso di positività è all’1,4, in leggero calo rispetto all’1,6% di ieri. Sono invece 422 i pazienti in terapia intensiva in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.509, ovvero 62 in più rispetto a ieri.

Sono 106.920 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 4.061 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.835.435, i morti 132.618. I dimessi e i guariti sono invece 4.595.897, con un incremento di 4.569 rispetto a ieri

Le Regioni

Veneto, superata soglia dei mille contagi, 5 i decessi

In Veneto è stato superato il ‘muro’ dei 1.000 casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 1.077 i nuovi contagi, mentre si registrano anche 5 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Numeri che confermano la quarta ondata in atto, e che non si vedevano dallo scorso inverno nel pieno della terza ondata. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 488.269 e sono 14.224 gli attualmente positivi. Mentre I decessi da inizio epidemia hanno raggiunto quota 11.863. Al primo posto per numero di contagi c’è la provincia di Padova, con 241 casi, segue Venezia con 198, Verona con 190, Vicenza con 188, Treviso con 152, sale il contagio anche a Rovigo, con 49 casi e Belluno, con 47. E, sono 269 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali (+4), e 59 (+2) quelli nelle terapie intensive.

In Lombardia 1.066 nuovi casi e 7 decessi

Con 130.809 tamponi effettuati è di 1.066 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,8%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 45) e nei reparti (+7, 409). Sono 7 i decessi, che portano il totale a 34.216 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 294 i positivi segnalati a Milano (di cui 133 a Milano città), 66 a Bergamo, 134 a Brescia, 79 a Como, 40 a Cremona, 24 a Lecco, 20 a Lodi, 47 a Mantova, 106 a Monza, 41 a Pavia, 30 a Sondrio e 129 a Varese.

Nel Lazio 894 nuovi casi e 8 morti

“Oggi nel Lazio su 14.662 tamponi molecolari e 22.894 tamponi antigenici per un totale di 37.556 tamponi, si registrano 894 nuovi casi (+98), 8 decessi (+3), 535 ricoverati (+14), 68 terapie intensive (+6) e +441 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 344″. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 23% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 70%, il 21% sono seconde dosi e prime dosi al 9%. Come atteso il valore Rt e’ stabile a 1.3 e atteso anche un lieve aumento dell’incidenza a 72.5 per centomila abitanti – aggiunge l’assessore -. I tassi di occupazione della rete ospedaliera in lieve incremento, ma al di sotto delle soglie di allerta. le farmacie hanno superato le 100 mila dosi di vaccino Covid somministrate”. Dal 1° dicembre negli hub del Lazio si potrà accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. Mentre a partire dalla giornata di domani l’accesso negli hub senza prenotazione sarà consentito solo nella fascia oraria pomeridiana, dalle ore 14 alla chiusura per evitare assembramenti (fino al 30 novembre).

In Friuli Venezia Giulia 650 nuovi contagi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.805 tamponi molecolari sono stati rilevati 609 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,8%. Sono inoltre 21.574 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,19%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: un uomo di 91 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 87 anni e uno di 86 anni entrambi di Pordenone deceduti in ospedale, un uomo di 95 anni di Savogna d’Isonzo deceduto in ospedale, una donna di 90 anni Ronchi dei Legionari deceduta in una residenza per anziani e un uomo di 82 di Staranzano deceduto in ospedale.Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 127. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, evidenziando che “il rilevante aumento dei contagi di oggi registrato in Friuli Venezia Giulia si riflette in maniera marcata sugli isolamenti, mentre la domanda ospedaliera resta stabile. Una situazione che conferma l’efficacia del vaccino nell’evitare, in caso di contagio, l’insorgenza di sintomi così gravi da richiedere il ricovero”. I decessi complessivamente ammontano a 3.891, con la seguente suddivisione territoriale: 863 a Trieste, 2.032 a Udine, 689 a Pordenone e 307 a Gorizia. I totalmente guariti sono 112.825, i clinicamente guariti 158, mentre le persone in isolamento risultano essere 3.867.

In Emilia-Romagna 617 casi e 7 morti

Sono 617 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna sulla base di circa 30mila tamponi messi a referto. Si contano ancora sette morti: si tratta di persone sopra gli ottanta anni, cinque nel Bolognese (uno dei quali a Imola), uno a Modena e uno a Rimini. Mentre il 95,7% dei circa 9mila casi attivi è in isolamento domiciliare crescono i ricoverati nei reparti Covid, che sono 363 (13 in più di ieri), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 40, uno in meno di ieri. Dei nuovi positivi circa un terzo (222) sono asintomatici e la loro età media è di 41,1 anni. La situazione più preoccupante in termini di aumenti di contagi si registra nella provincia di Forlì-Cesena dove i nuovi positivi sono 123, un numero più alto in termini assoluti anche delle più popolose province di Modena (117) e Bologna (89, 26 dei quali nell’Imolese).

In Toscana 509 nuovi casi, 4 decessi

I ricoverati sono 295 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (2 in meno). In Toscana sono 509 i nuovi casi Covid (484 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico), che portano il totale a 293.343 dall’inizio dell’emergenza sanitaria di Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 279.043 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.474 tamponi molecolari e 26.267 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,4% è risultato positivo. Sono invece 10.690 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.980, +2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (2 in meno). Registrati 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 79,5 anni (1 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Siena, 1 a Grosseto). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 509 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In Piemonte 376 casi, +16 ricoverati

Il numero dei ricoverati in Piemonte registra oggi l’aumento più considerevole degli ultimi giorni: +17 nei reparti diversi dalla terapia intensiva dove al contrario si registra un calo, -1. Il totale dei pazienti è ora, rispettivamente, di 243 e 23. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione registra oggi 4 decessi (,a tutti relativi a giorni precedenti), il totale dei morti da inizio pandemia è 11.843. I nuovi contagi sono 376, lo 0,6% dei 58.391 tamponi diagnostici processati (52.189 antigenici); la quota di asintomatici tra i casi positivi è del 58%. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.036, i nuovi guariti 213.

In Basilicata, 25 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 25 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (23 riguardano residenti), su un totale di 545 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (-1) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 914 (+4). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.321 somministrazioni di cui circa 800 sono terze dosi. Finora 434.253 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,5 per cento del totale della popolazione residente), 397.705 hanno completato il ciclo vaccinale (71,9 per cento) e 13.356 sono le terze dosi, per un totale di 845.314 somministrazioni effettuate.

In aggiornamento