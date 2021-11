Maltempo, non finisce l’incubo in Sicilia tra crolli, auto infangate e voragini

Prosegue l’incubo maltempo in Sicilia, soprattutto in provincia di Trapani. Tra le aree più flagellate ci sono Mazara del Vallo e Castelvetrano

Sembra non avere fine l’incubo maltempo in Sicilia, soprattutto nell’area in provincia di Trapani. Le aree maggiormente flagellate sono Castelvetrano e Mazara del Vallo dove i soccorritori fluviali alluvionali sono dovuti intervenire per mettere al riparo alcune persone rimaste bloccate a causa dell’acqua. Per primi hanno soccorso una coppia di anziani bloccato sulle sponde del fiume Mazaro. In seguito, verso le 4 del mattino, a Mazara del Vallo, hanno aiutato tre anziani di cui uno disabile, a mettersi in salvo dopo che la loro casa si era riempita d’acqua fino a toccare un metro di altezza.

Sono 50 i soccorsi eseguiti nella suddetta provincia dai vigili del fuoco e ve ne sono anche altri. Attualmente ci sono danni alle strutture e grossi problemi a livello di viabilità. Allagamenti sulla statale 113 e bloccata la statale 188 per cedimento piano viabile. Blocchi anche sull’A29 Palermo Mazara del Vallo.

Ad Agrigento la situazione è anche molto seria, tra crolli, auto nel fango, allagamenti. A Sciacca (Agrigento), il maltempo si è abbattuto in modo molto violento nelle aree Borgo dello Stazzone, contrada Raganella e contrada Foggia. Tante le auto travolte dal fiume di fango.

L’acqua è riuscita a penetrare anche in alcune case e alcuni muri perimetrali sono crollati in via Lido, il che ha poi richiesto l’immediato sgombero degli inquilini.

Frane a Menfi, a causa delle violente piogge che non cessano da ieri in quell’area. Allagamenti a Porto Palo. A Ribera è comparsa una voragine per via del tempo avverso, in cui sino finite due auto parcheggiate lì vicino.