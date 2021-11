Neonata contrae il Coronavirus e muore a soli 9 giorni

La madre, Katie Leeming, 22 anni, non vaccinata, ha contagiato la figlia:«Voglio che tutti sappiano che il coronavirus esiste e che è pericoloso»

Una bambina ha contratto il Covid 19 dalla madre non vaccinata ed è morta a soli 9 giorni. La piccola era nata prematura di 14 settimane. È accaduto in Gran Bretagna. Ivy Rose, così si chiamava la bimba, aveva contratto il virus appena nata e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La madre, Katie Leeming, 22 anni, ha detto ai media locali che non si sentiva di vaccinarsi in gravidanza, ma ora vuole che tutti conoscano la sua esperienza per far comprendere le conseguenze e la pericolosità del Covid.

«La gente è convinta che i bambini raramente si ammalano di Covid e che i neonati non ne siano colpiti, ma la nostra piccola è nata positiva ed è stata molto male. Senza Covid, penso che Ivy-Rose sarebbe ancora qui. Voglio che tutti sappiano che il Covid esiste ed è pericoloso», ha detto Leeming.

La famiglia ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le spese del funerale della piccola.

Intanto, in Gran Bretagna le linee guida sanitarie consigliano sempre di vaccinare le donne incinta, a meno che il medico di famiglia non lo ritenga opportuno.