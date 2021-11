Previsioni Meteo DOMANI giovedì 11 novembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 11 novembre. Al nord cieli coperti con nebbia sparsa. Al centro nubi sparse in giornata. Al sud cieli coperti con schiarimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 11 novembre.

Nord:

Nuvoloso con locali piogge su basso Piemonte, Liguria e aree appenniniche; velature alte sulle rimanenti zone con schiarite ad iniziare dal triveneto; in serata aumenta la nuvolosità sull’arco alpino occidentale e sull’Emilia romagna orientale; dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti fino al mattino.

Centro e Sardegna:

Nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio con piogge sparse e locali rovesci temporaleschi, in temporanea attenuazione durante il pomeriggio; nuvolosità irregolare su Marche e Abruzzo associata ad isolati piovaschi; molte nubi sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi, anche intensi sul settore nord-orientale.

Sud e Sicilia:

Tempo perturbato sulla Sicilia, specie sul settore centro-orientale, dove le precipitazioni assumeranno prevalente carattere temporalesco risultando localmente abbondanti, di forte intensità e accompagnate da grandine. Durante il pomeriggio tendenza a miglioramento con ampie schiarite sulle zone più occidentali dell’isola. Parzialmente nuvoloso sul resto del meridione ma con nubi più consistenti durante il pomeriggio, associate a brevi rovesci sul Molise e sulle coste della Campania e fenomeni più diffusi sul settore ionico della Calabria centro-meridionale.

Temperature:

Massime in calo su regioni tirreniche, Umbria e Sicilia; in aumento al nord; stazionarie altrove; minime in diminuzione su Umbria, Lazio, regioni meridionali tirreniche ed aree pianeggianti delle regioni alpine centrorientali, in aumento al nord-ovest, Emilia romagna centromeridionale e Sardegna settentrionale, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali sulla Liguria con locali rinforzi; deboli variabili sul resto del nord; deboli di scirocco altrove con rinforzi su isole maggiori e aree costiere tirreniche.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio meridionale; da poco mosso a mosso il mare adriatico; molto mossi i rimanenti bacini.