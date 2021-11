Previsioni Meteo OGGI venerdì 12 novembre | ALLERTA GIALLA E ARANCIONE

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 12 novembre. Al nord nebbia e piogge sparse. Al centro nubi con rovesci. Al sud cieli coperti e maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 12 novembre.

📆 Venerdì #12novembre

🔔🟠 #allertaARANCIONE sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale

🔔🟡 #allertaGIALLA su parti delle due Regioni.

⛈️ Ancora temporali e rovesci all’estremo Sud. Leggi l'avviso meteo dell'#11novembre 👉 https://t.co/0lBNtADpt2 pic.twitter.com/ugedsiMNRv — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 11, 2021

Nord:

Molte nubi sulle regioni occidentali, Lombardia meridionale ed Emilia-romagna, con isolate deboli piogge o rovesci; estese velature sul resto del settentrione. dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia nordorientale, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intesi su Calabria meridionale e Sicilia nordorientale, in attenuazione dal pomeriggio su quest’ultima area; estese e spesse velature sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione su Umbria, Lazio, regioni meridionali tirreniche ed aree pianeggianti delle regioni alpine centrorientali, in aumento al nord-ovest, Emilia-romagna centromeridionale e Sardegna settentrionale, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su isole maggiori, Liguria, Emilia-romagna, regioni adriatiche centrali, parte meridionale di Piemonte e Lombardia e Trentino-alto adige, in diminuzione su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili.

Mari:

Da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna e mar ligure occidentale; poco mosso l’adriatico; da poco mosso a mosso lo ionio; mossi i restanti mari.