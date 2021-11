La bambina è stata abbandonata dai suoi genitori italiani andati in Ucraina per avere un figlio tramite madre surrogata.

È arrivata con una busta con tantissime foto dentro sui suoi primi 15 mesi di vita scattate dalla tata che sino ad ora si è presa cura di lei. È arrivata in Italia tra le braccia di Carolina Casini, la pediatra che per la Croce Rossa ha svolto la sua tredicesima missione. La bambina di un anno è nata da maternità surrogata ed è stata abbandonata in Ucraina dai suoi genitori italiani.

L’abbandono

I genitori della bimba erano andati in Ucraina nell‘agosto del 2020 per poter avere un figlio mediante una madre surrogata. Dopo aver riconosciuto la bambina, però, i due sono tornati in Italia lasciando la neonata nelle mani di una tata del posto. La tata si è presa cura di lei come se fosse sua figli fino a quando la bambina non ha compiuto il suo primo anno di vita. Non avendo più notizie dai suoi genitori, non potendosi occupare di lei dal punto di vista economico e per paura di avere problemi dal punto di vista legale, la tata ha deciso di rivolgersi alle autorità e segnalare il caso. La Procura della Repubblica e la Procura della Repubblica dei Minori dopo essersi accertati della volontà dei suoi genitori che non la volevano più, hanno disposto il rimpatrio in Italia della piccola. E per questa missione hanno chiesto aiuto alla Croce Rossa.

«Aveva un profumo buonissimo» racconta Carolina Casini. Il timore, infatti, era proprio quello di ritrovare una bambina malnutrita, mal tenuta e con difficoltà relazionali. «Ma non è stato così: la bambina è allegra e interagisce positivamente con gli adulti» continua la Pediatra Casini. Le condizioni della tata erano, invece, ben diverse: «Era disperata. Piangevano sia lei sia il suo figlio naturale di 17 anni. Ci ha consegnato le foto della bimba e ha chiesto di darle ai futuri genitori, così quando sarà grande potrà vederle».

Il rientro in Italia

La Procura della Repubblica insieme alla Procura della Repubblica dei Minori hanno disposto il rimpatrio in Italia. La bambina adesso potrà essere affidata a dei genitori che vorranno realmente darle amore e una famiglia. Durante il viaggio, racconta la Dottoressa Casini «la bambina si è lasciata coccolare, si è fidata di noi. La tata – aggiunge – è stata per lei una fortuna. Adesso sarà accudita come tutti i bambini del mondo dovrebbero esserlo: da due genitori e non perché qualcuno viene pagato». «È stato bellissimo poterla tenere in braccio seppur solo per un viaggio durato due ore» conclude Carolina.