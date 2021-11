Covid, Zaia: «In rianimazione l’80% non è vaccinato»

Intanto il governo sta studiando provvedimenti più stringenti per contrastare la quarta ondata di Covid 19

Il governo sta studiando regole più stringenti per contrastare la quarta ondata e intanto in Veneto si registrano 1.125 nuovi casi in 24 ore. «Siamo di fronte a quella che potremmo già definire la pandemia dei non vaccinati, purtroppo è così. Ripeto ancora una volta che l’80% dei ricoverati in Terapia intensiva non è immunizzato. I soggetti che non hanno assunto l’anti-Covid rappresentano solo il 15% della popolazione ma si tratta di un dato comunque importante. Voglio ricordare che se oggi siamo liberi di vivere senza restrizioni e con tutte le attività aperte lo dobbiamo all’85% di veneti immunizzati, che hanno capito la realtà», ha detto il governatore veneto Luca Zaia, come riporta Il Corriere del Veneto.

Intanto i ricoveri aumentano nell’area medica (+14, in tutto 299), 60 sono in terapia intensiva. «Sebbene ci si avvicini al termine del secondo anno di pandemia, la fine di questa crisi globale sanitaria è ancora lontana. Un concetto importante che ho imparato è quanto siano distruttive le divisioni sociali. Minano la nostra capacità di avere successo», ha detto Anthony Fauci inviando un messaggio al convegno Cuamm di Padova.

Nel frattempo, è scoppiato un cluster tra gli Allievi della Follinese Calcio, con 13 positivi. Gli atleti sono tutti in isolamento e così i loro contatti stretti e la partita contro il Calcio San Flor rimandata.

A Cona, chiusa una scuola materna per 4 suore e un bambino contagiati. Intanto aumentano, in Veneto, le terze dosi a over 60, fragili, sanitari, Rsa raggiungendo quota 201.411.