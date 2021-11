Le regina Elisabetta non sarà presente al Remembrance Sunday: nuovi problemi di salute per Sua Maestà

Sua Maestà la regina Elisabetta non potrà partecipare al Remembrance Sunday, l’annuncio direttamente in un comunicato Buckingham Palace, questo sarebbe stato il primo appuntamento pubblico dopo il malore.

La Regina ha problemi alla schiena, per questo motivo non potrà partecipare al Remembrance Sunday, la cerimonia che ogni anno rende omaggio ai caduti in guerra. L’avvenimento si svolge domenica 14 novembre al Cenotafio, a Londra. La regina sarebbe dovuta apparire alla finestra posta davanti al monumento. A deporre la corona al Cenotafio, spetta ormai da diversi anni al principe Carlo.

La nota ufficiale di Buckingham Palace

Secondo quanto dichiarato nella nota ufficiale: «la regina, che ha avuto un problema alla schiena, ha deciso che non potrà assistere alla cerimonia» e si aggiunge inoltre che «Sua Maestà è dispiaciuta di non poter essere presente all’evento».

La regina Elisabetta, che ha 95 anni, il 22 ottobre scorso era stata ricoverata per alcuni accertamenti e aveva trascorso la notte in ospedale. Era stata messa a riposo dai medici e non aveva quindi potuto partecipare a nessuno avvenimento ufficiale, questo sarebbe dunque stato il suo ‘ritorno’ alle cerimonie pubbliche.