Vittoria muore a 9 anni tra le braccia di mamma e papà:«ll nostro angelo è volato in cielo»

Vittoria ha perso la vita a soli 9 anni. La piccola è morta a Portogruaro (Venezia): la amavano molto nella cittadina

Non ce l’ha fatta la piccola Vittoria Cuomo, 9 anni. Doveva essere un fine settimana di festa per il suo compleanno, e invece la bambina, tetraplegica, adorata da tutta Portogruaro (Venezia), è morta tra le braccia di mamma e papà. La piccola aveva tre fratelli. Ieri mattina, purtroppo, la crisi non ha dato scampo alla bimba. «Il mio angelo Viki è volato in cielo. Ti amo cucciola mia», ha detto la madre, Martina Ricetto, che ha comunicato il decesso della figlia sui social.

Leggi anche:—>Covid, allarme cani e gatti in Cina:«Uccisi mentre proprietari erano in quarantena»

«Siamo affranti per questa perdita, che ci rattrista moltissimo» ha detto un consigliere comunale di Portogruaro «siamo vicini a Martina, e a tutti i familiari di Vittoria vada il nostro fraterno abbraccio».

Leggi anche:—>Positiva al Covid durante la gravidanza: muore donna di 26 anni

A Portogruaro e Concordia in molti ricordano le passeggiate della madre con la figlia, in zona centro. Ha espresso cordoglio anche il Chions Fiume Volley, dove la sorella di Vittoria gioca da parecchio tempo.

Leggi anche:—>Si ribalta con lo schiacciasassi e finisce in un fossato: muore operaio

«Di fronte a una perdita del genere non c’è molto da dire. Siamo vicini alla famiglia, in questo tragico momento di lutto», ha detto un dirigente del team.