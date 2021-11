Bollettino coronavirus 17 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 17 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 17 novembre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Veneto 1.435 nuovi positivi e 6 decessi

Sono 1.435 i nuovi casi di positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, a fronte dell’effettuazione di 21.472 tamponi molecolari e 63.735 antigeni. Con Padova che è sempre in testa alla classifica di nuovi casi a quota 358, davanti a Treviso 287 e Venezia con 286. E sale così il numero di positivi totali in regione ad oggi a 17.648, mentre sono 6 i decessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto, aggiornato alle ore 8 di oggi.

In Friuli Venezia Giulia 687 nuovi contagi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.819 tamponi molecolari sono stati rilevati 651 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,38%. Sono inoltre 14.238 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi (0,25%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: una donna di 93 anni di Trieste deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 91 anni e uno di 85 entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 89 anni di San Canzian d’Isonzo deceduto in ospedale a Gorizia; una donna di 88 anni di Lignano Sabbiadoro deceduta in ospedale a Udine e una donna di 72 anni di Pagnacco deceduta in ospedale a Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 178. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.911, con la seguente suddivisione territoriale: 874 a Trieste, 2.036 a Udine, 691 a Pordenone e 310 a Gorizia. I totalmente guariti sono 114.557, i clinicamente guariti 163, mentre le persone in isolamento risultano essere 4.911. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 123.745 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di 3 test antigenici non confermati da tamponi molecolari e di 2 test rimossi dopo la revisione dei casi) con la seguente suddivisione territoriale: 27.957 a Trieste, 54.926 a Udine, 24.137 a Pordenone, 15.012 a Gorizia e 1.713 da fuori regione. Relativamente ai casi registrati all’interno del Servizio sanitario regionale: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un amministrativo, un logopedista, un medico, 8 infermieri, un operatore socio sanitario e 2 tecnici; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di 2 infermieri e 3 operatori socio sanitari; nell’Azienda sanitaria Friuli occidentale di 2 infermieri, un amministrativo e un addetto all’assistenza. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani sono stati rilevati 7 casi tra gli operatori (Trieste, Gradisca d’Isonzo, Duino-Aurisina, Grado, Pordenone e Muggia) e 29 tra gli ospiti (Aviano, Muggia, Gorizia e Ronchi dei Legionari).

11 morti in Toscana, terapie intensive +14,7%

Picco di 11 morti di Covid in sole 24 ore in Toscana secondo il report aggiornato della Regione. Gli ultimi deceduti della pandemia hanno un’età media di 84,7 anni sono cinque dell’area di Pistoia (totale va a 684), due a Firenze, uno a Prato, Lucca, Arezzo e Grosseto. Il totale delle vittime sale a 7.355 persone dall’inizio dell’epidemia. Salgono ancora in numero consistente i casi positivi al rilevamento giornaliero: i nuovi rilevati nelle 24 ore sono stati 372 (40 anni l’età media) e portano a 295.605 il totale in Toscana (ancora +0,1% l’incremento medio, valore costante, sul giorno precedente). Anche i guariti – che nelle 24 ore sono stati 359 su tampone negativo – hanno lo stesso incremento, crescono dello 0,1% sul totale precedente e raggiungono quota 280.781. Gli attualmente positivi sono oggi 7.469 (+0,03% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 305 (+4 persone il saldo giornaliero su ieri, +1,3%) di cui 39 in terapia intensiva (+5 persone il saldo, +14,7%). Altre 7.164 persone positive sono in isolamento a casa “poiché – riferisce la Regione – presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-2 persone su ieri, pari al -0,03%). Ci sono 15.812 persone in quarantena (+272 su ieri pari al +1,8%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In Sardegna 130 nuovi casi e due decessi

In Sardegna si registrano oggi 130 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2555 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9247 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 43 (1 in meno rispetto a ieri). 1942 sono i casi di isolamento domiciliare (86 in più rispetto a ieri).Si registrano 2 decessi: una donna di 86 anni e un uomo di 89, residenti entrambi nella provincia di Oristano.

Basilicata, 40 contagi e nessun decesso

In Basilicata sono 40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti) su un totale di 951 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 25. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (-2) e di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 963 (+15). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.993 somministrazioni di cui 1.500 sono terze dosi. Finora 435.118 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento del totale della popolazione residente), 399.360 hanno completato il ciclo vaccinale (72,2 per cento) e 20.189 sono le terze dosi, per un totale di 854.667 somministrazioni effettuate.

In aggiornamento