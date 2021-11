Fabio, sparito in Germania da 3 settimane: aveva appena lasciato il lavoro

Intanto il fratello, su Facebook, spiega:«Nessuna notizia di Fabio da fine ottobre». Cosa sarà successo?

I familiari di Fabio Manunza, 21 anni, lo stanno cercando in Germania. Fabio, di Millis (Oristano), sarebbe stato visto l’ultima volta alla stazione di Francoforte, ma da quel momento in poi non si sa più nulla di lui. La sua famiglia ha lanciato un appello denunciando anche alle autorità locali ma finora del ragazzo non c’è traccia.

Fabio si era trasferito a Worms, in Germania, per lavorare in una ditta di logistica, ma il 25 ottobre, giorno in cui è sparito, aveva scritto ai familiari spiegando che si era licenziato e voleva tornare in Sardegna. Da quel momento non si sono avute più notizie di lui. Nessuna risposta a telefonate o messaggi, e nessuno lo ha più notato in giro. Si ipotizza che si stia spostando in diverse città tedesche ma non avrebbe con sé alcun documento.

I familiari stanno facendo appelli sui social a chiunque possa averlo visto, chiedendo di avvisare subito le forze dell’ordine o loro stessi. Nelle foto segnaletiche, Fabio è sia con la barba, sia senza nel caso in cui abbia deciso di tagliarla o farsela crescere.

L’appello del fratello

Il fratello del 21enne scomparso, Stefano, ha scritto su Facebook:«Mio fratello, Fabio Manunza, non dà sue notizie da fine ottobre. È stato avvistato qualche giorno fa da più persone nei pressi della stazione di Francoforte, ma dopo la segnalazione se ne sono perse nuovamente le tracce. È molto probabile che si sia spostato in un’altra città, ma non ha i documenti quindi è difficile che abbia lasciato la Germania. Se avete qualsiasi informazione, anche la più piccola, segnalate nei recapiti della foto o direttamente alla polizia in quanto la denuncia di scomparsa è stata fatta anche in Germania», ha chiosato il ragazzo.