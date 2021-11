Scopre che sua figlia 19enne è incinta e va con un’ascia dal futuro padre

Un uomo di 49 anni macedone residente a Macerata, ha scoperto che la figlia 19enne è incinta ed è andato a cercare il futuro padre con un’ascia

Un operaio macedone di 49 anni, residente a Macerata, è finito in manette per atti persecutori e tentato omicidio. L’uomo, dopo aver saputo che la figlia, 19 anni, è rimasta incinta, si è recato sul posto di lavoro del futuro padre del bambino, albanese, già genitore e molto più grande della ragazza, e ha portato con sé un’ascia. L’arma era lunga 70 cm e pesava 1,4 kg. Il padre della 19enne l’aveva comprata alcuni minuti prima in un negozio.

Ma la titolare di un’azienda di calzature ha visto il 49enne sostare fuori dall’impresa con aria minacciosa, al che ha contattato subito i carabinieri, sopraggiunti poi sul posto. Pare che l’idea dell’uomo fosse di aspettare il giovane albanese per colpirlo con la scure acquistata che teneva nella sua automobile.

I militari hanno quindi sequestrato 5 coltelli da cucina di grandi dimensioni, dopo aver perquisito la casa del 49enne. L’uomo, arrestato, è stato portato nella casa circondariale di Ancona in attesa dell’udienza di convalida che si terrà di fronte al giudice del Tribunale di Macerata.