Noto marchio ritira lotto di pandoro dal commercio: ecco cosa fare

La Melegatti ha deciso di ritirare dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti che potrebbero presentare anomalie.





Il lotto bloccato

Un lotto di “Pandoro Originale”, prodotto dalla famosa azienda veronese, è stato bloccato e ritirato dalla distribuzione per la «possibile presenza di corpi estranei in plastica dura». I prodotti interessati sono quelli con il numero di lotto 210917 nel formato da 750 grammi e con termine minimo di scadenza il 30 aprile 2022. A segnalare l’anomalia anche il Ministero della Salute che ha comunicato le informazioni a riguardo sul proprio sito.





Lo stesso lotto segnalato, prodotto dalla Melegatti 1894 Spa, nella sede di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, potrebbe riguardare anche i pandori in confezioni da 740 grammi di «aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta». L’azienda dolciaria, in via precauzionale, raccomanda di non consumare i prodotti con il lotto attenzionato e restituirli al punto vendita segnalando l’accaduto.