Tik Tok è pericolo. Ecco la ricerca che spiega perché

Secondo una indagine il 14% della challenge di Tik Tok sono considerate pericolose. Lo studio condotto su oltre 10mila casi

Le challenge on-line di Tik Tok sono la moda del momento sui social. Ma stando a quanto descritto da una ricerca potrebbero diventare pericolose in molti casi. Secondo uno studio presentato da Alexandra Evans dell’Head of Safety Public Policy, Europe, il 14% di queste “sfide” viene descritto come rischioso e pericoloso in quanto comportano un rischio significativo di danni fisici, mentali o emotivi.

Secondo la ricerca, la metà delle challenge online, il 48%, vengono percepite dagli adolescenti sicure, divertenti o spensierate, al 32% è stato associato un certo rischio ma sempre considerandole sicure, mentre il 3% è stato definito molto pericoloso. Tra queste, figura una sottocategoria di sfide definite “sfide bufala”, cioè false sfide legate a suicidio/autolesionismo, come Galindo/ Blue Whale e Momo.

LEGGI ANCHE: Corruzione nei concorsi per le forze armate: falsificati gli attestati di negatività al covid



Le sfide bufala “propagano un’informazione falsa, cioè che esista un soggetto malintenzionato che spinge gli utenti (di solito bambini) a svolgere una serie di attività dannose che si intensificano, terminando con atti di autolesionismo o suicidio – continua la ricerca -. Queste sono spesso espresse sotto forma di ‘sfida’. In realtà queste ‘sfide bufala’ sono storie costruite per diffondere e perpetuare la paura e l’ansia senza alcun elemento autentico di partecipazione o di sfida“. Il progetto globale sostenuto da TikTok si è basato tra l’altro su un’indagine su oltre 10 mila persone in Argentina, Australia, Brasile, Germania, Italia, Indonesia, Messico, Regno Unito, Usa e Vietnam.