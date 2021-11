Il ginecologo avrebbe utilizzato questo metodo non solo con le sue pazienti, ma anche con le specializzande quando insegnava in Università.

Un ginecologo di Bari in pensione prescriveva alle sue pazienti rapporti sessuali con lui per curare il Papilloma virus. L’Ordine dei Medici di Bari ha avviato una indagine interna a seguito delle immagini andate in onda durante il programma “Le Iene”.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è stata una donna che si è rivolta al ginecologo in questione perché non riusciva a rimanere incinta. Il 68enne, durante la visita, avrebbe trovato delle macchie bianche dovute, secondo lui, al Papilloma virus. Macchie che avrebbero potuto portare ad un tumore al collo dell’utero. La soluzione per curare l’HPV è presto offerta: rapporti sessuali con lui. Un metodo che avrebbe usato con altre pazienti che sarebbero poi guarite. La donna, però, prima di rivolgersi a questo dottore, aveva già fatto tutti gli esami del caso e tutti con esito negativo.

Dopo aver ascoltato la «cura» offerta dal ginecologo, la donna ha deciso di rivolgersi al programma «Le Iene» le quali hanno inviato una loro attrice e messo in scena la stessa dinamica. L’attrice, dopo essere stata visitata, ha ricevuto la stessa diagnosi e cura proposta alla donna che ha denunciato. Di fronte alle telecamere, il 68enne ha ribadito che con quel metodo ha salvato molte pazienti dal tumore all’utero. Metodo che ha utilizzato non solo con le donne che si sono rivolte a lui per fare delle visite, ma anche con le specializzande quando era un professore dell’Università.