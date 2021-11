Bollettino coronavirus 18 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 18 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 18 novembre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Veneto superati i 1600 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Continua senza sosta l’aumento dei contagi in Veneto: oggi si registrano 1.603 nuovi positivi. Sale così a 496.329 il numero dei positivi da inizio pandemia. E, sono 18.628 gli attualmente positivi,anche questo un dato anche questo in continua crescita. Mentre sono quattro le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che sale a 11.892. L’incidenza dei casi su 117.123 tamponi effettuati ieri (20.538 molecolari e 96.585 rapidi) è dell’1,36%, in leggero calo sulle 24 ore precedenti. Il primato dei nuovi contagi spetta sempre a Padova, dove si sono registrati 495 nuovi contagi, seguita da Treviso con 308 casi. A Venezia i casi nelle ultime 24 ore sono stati 251, a Vicenza 233, mentre a Verona186. A Belluno sono 59 i nuovi casi, a Rovigo 48. Nonostante il continuo aumento dei positivi la situazione clinica resta piuttosto stabile, con 351 (+2) ricoveri in area non critica e 62, invariati, nelle terapie intensive.

Friuli Venezia Giulia, 615 nuovi casi e 6 decessi

”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 562 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,86%. Sono inoltre 21.746 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 53 casi (0,24%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: una donna di 89 anni di Trieste morta in ospedale; una donna di 87 anni di Pordenone morta in ospedale; un uomo di 86 anni di Trieste, morto in ospedale; un uomo di 80 anni di Fiume Veneto, morto nel proprio domicilio; una donna di 72 anni di Povoletto morta in ospedale e un uomo di Trieste di 71 anni morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 189”. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. ”I decessi complessivamente ammontano a 3.917, con la seguente suddivisione territoriale: 877 a Trieste, 2.037 a Udine, 693 a Pordenone e 310 a Gorizia. I totalmente guariti sono 114.930, i clinicamente guariti 156, mentre le persone in isolamento risultano essere 5.140. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 124.355 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito della revisione di altrettanti test rapidi) con la seguente suddivisione territoriale: 28.218 a Trieste, 55.098 a Udine, 24.208 a Pordenone, 15.115 a Gorizia e 1.716 da fuori regione”. ”Relativamente ai casi registrati all’interno del Servizio sanitario regionale: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un amministrativo, tre infermieri e un terapista; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un operatore socio sanitario e un infermiere; nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un tecnico; nell’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo di un terapista. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani, sono stati rilevati 9 casi tra gli operatori (Trieste e Gorizia) e 3 tra gli ospiti (Grado e Gradisca d’Isonzo)”.

In Toscana altri 341 casi e 6 decessi

In Toscana sono 295.946 i casi di positività al Coronavirus, 341 in più rispetto a ieri, età media 41 anni ((27% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). Effettuati 35.053 test, 9.110 molecolari e 25.943 antigenici rapidi: di questi il 1% è risultato positivo (3,7% per le prime diagnosi). Purtroppo si registrano altri 6 decessi – 4 uomini e 2 donne con un’età media di 82,3 anni , di cui 2 residenti nella provincia di Firenze, altrettanti in quella di Massa Carrara, 1 nella provincia di Lucca, 1 in quella di Pisa – che portano il totale a 7.361. Non calano i ricoveri: sono 309, 4 in più rispetto a ieri, di cui 41 in terapia intensiva, 2 in più. ). Questi alcuni dei dati diffusi dalla Regione. Rispetto a ieri i casi sono in calo (erano 372) a fronte di un numero maggiore di test (nel precedente report erano 28.102 test), con un tasso di positività minore (era dello 1,32%, 4,4% sulle prime diagnosi). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 281.040 (95% dei casi totali).. Gli attualmente positivi sono oggi 7.545, +1% rispetto a ieri. 1 a Pisa). Complessivamente, 7.236 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (72 in più rispetto a ieri, più 1%). Sono 15.829 (17 in più rispetto a ieri, più 0,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra rispetto a ieri 82 casi in più, Prato 21, Pistoia 38, Massa Carrara 25, Lucca 19, Pisa 36, Livorno 35, Arezzo 11, Siena 39, Grosseto 35.

In aggiornamento