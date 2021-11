Mostra foto pedopornografiche al giudice per errore, arrestato

Aveva consegnato di sua volontà il telefono per testimoniare a un processo, è venuto fuori che raccoglieva materiale pedopornografico

Era stato convocato durante un’audizione come persona informata sui fatti, ma ha rivelato di avere del materiale pornografico che ritraeva minori sul proprio telefonino. E’ accaduto durante un processo a Udine, l’uomo pensava di avere nascosto attentamente le migliaia di immagini raccolte negli anni, oltre 12mila, ma quando ha consegnato spontaneamente il suo cellulare per testimoniare a un processo, è stato scoperto dagli agenti che lo hanno immediatamente arrestato in flagranza di reato.

E’ accaduto a Udine, protagonista un uomo di 50 anni che aveva materiale raccolto nell’arco di 18 anni raffigurante giovani, anche in tenera età, coinvolti in atti sessuali con animali o addirittura torturati. Il telefono è ovviamente stato posto sotto sequestro e dai controlli della polizia postale sarà possibile risalire ad altri dettagli, tra cui le vittime e gli autori delle immagini.