Femminicidi, numeri drammatici per il 2021: 103 dall’inizio dell’anno, uno ogni tre giorni

Le donne vengono uccise, massacrate dei loro ex, da individui che non sopportano la fine di una relazione, o che non tollerano di non essere più parte della loro vita. Il più delle volte prima sono stati denunciati alle forze dell’ordine, ma questo difficilmente serve a fermarli. Nel 2021 sono 103 i femminicidi commessi dall’inizio dell’anno, fino al 14 novembre. Questa mattina l’ultimo, nel modenese, ieri invece a Sassuolo una strage che ha coinvolto tutta la famiglia, ma che partiva da una situazione di separazione della coppia.



Sono 103 i femminicidi da inizio anno, al 14 novembre, secondo i dati del Viminale. In pratica uno ogni tre giorni. Dal 1 gennaio delle 103 vittime donne 87 sono state uccise in ambito familiare, di queste 60 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Analizzando gli omicidi in generale si è registrato un lieve decremento nel 2021 (-2%) visto che sono passati da 265 a 252: si registra un lieve aumento delle vittime donne, passate da 100 a 103 (+3%).