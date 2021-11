Irene Pivetti, l’inchiesta per riciclaggio e le 3 Ferrari: sequestrati 4 mln euro

La Guardia di Finanza ha effettuato il sequestro giovedì mattina. Tra gli indagati anche il pilota Leonardo Isolani con moglie e figlia, un notaio e altri due impresari

La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto a sequestro 4 milioni di euro a carico di Irene Pivetti e un suo consulente, giovedì mattina. L’ex presidente della Camera è coinvolta in un’inchiesta per riciclaggio e frode fiscale su alcune operazioni commerciali, inerenti soprattutto alla compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite al fine di “ripulire” gli incassi di un’evasione fiscale.

Come riporta Il Corriere della Sera, le stesse accuse sono mosse nei confronti dell’ex pilota di ralu Leonardo Isolani, a sua moglie, Emanuela Mascoli e alla figlia della donna, Giorgia Giovannelli. Il denaro sequestrato coincide con l’incasso dei reati ipotizzati dagli inquirenti. Secondo quanto ipotizzano questi ultimi, il gruppo Only Italia di Irene Pivetti, avrebbe avuto un ruolo di intermediazione in operazioni delle aziende di Isolani per occultare al fisco diversi beni, tra cui, per l’appunto, le suddette Ferrari.

Da quanto emerge dalla ricostruzione, i fatti si sono verificati nel 2016. Isolani, che ha un proprio team racing, avrebbe venduto attrezzature, marhio e sito web di una sua impresa indebitata per diversi milioni di euro per svuotarla. Tali beni sarebbero finiti in un’altra sua azienda che si trova a San Marino, che avrebbe venduto ancora una volta ogni bene, comprese le tre Ferrari a un’impresa di Hong Kong riconducibile a Irene Pivetti. A sua volta, quest’ultima azienda avrebbe rivenduto i beni al Gruppo Daohe, che appartiene al magnate cinese Zhou Xi Jian.

Nella sopraccitata inchiesta sono indagate sette persone: Pivetti, Isolani, la moglie e la figlia di lui, un notaio e altri due impresari (uno dei due è cinese). I finanzieri, giovedì mattina, hanno provveduto a notificare i vari avvisi di chiusura delle indagini, guidate dal pm Giovanni Tarzia, in vista della richiesta di processo.

Le tre Ferrari da gara, il cui valore totale è 1 milione di euro, sono sottoposte a sequestro preventivo. La misura cautelare è stata emessa urgentemente: 3,5 milioni di euro in quanto «profitto della frode fiscale», 500mila euro «quale profitto delle condotte di riciclaggio dei proventi» della suddetta evasione.

Da ulteriori controlli, inoltre, si sono scoperti ricavi per «circa 8 milioni di euro» ottenuti tramite compravendita, soprattutto, delle Ferrari e «sottratti a tassazione in Italia attraverso la fittizia interposizione di veicoli societari esteri».

Oltre a girare a Hong Kong «proventi imponibili» nel nostro Paese, come riportano gli inquirenti, il patrimonio di un’azienda impegnata nel settore auto appartenente a Isolani sarebbe sfuggita alle «procedure di riscossione coattiva per debiti tributari insoluti, pari ad oltre 5 milioni di euro». L’inchiesta si è allargata, negli ultimi mesi, a «decine di giurisdizioni estere» tramite rogatorie (verso Hong Kong, Cina, Macao, Svizzera, San Marino, Malta, Monaco, Gran Bretagna, Polonia e Spagna), e si è giunti a scoprire che «parte del profitto della frode fiscale» era stato spostato «sempre estero su estero».

La questione mascherine

Nell’aprile del 2020, a inizio emergenza Covid, la Guardia di Finanza aveva posto sotto sequestro mezzo milione di mascherine importate dalla Cina dall’azienda presieduta da Irene Pivetti, la Only Logistics. La ragione del sequestro è che si trattava di mascherine considerate non idonee e di bassa qualità. Gli investigatori avevano rintracciato quattro fatture emesse dalla sua azienda alla Protezione Civile per la cessione di 15 milioni di mascherine, il cui valore era 25 milioni di euro.

Leggi anche:—>Spallanzani, da ipotizzare la rivaccinazione annuale contro il Covid

Da qui il blocco di 1,5 milioni di euro sui conti correnti dell’azienda e Irene Pivetti fu indagata con altre quattro persone. Le accuse erano di «frode in commercio, falso ideologico, ricettazione, atto falso, fornitura prodotti non conformi», e altri reati.

Leggi anche:—>Covid, Crisanti: «Casi sottostimati, siamo intorno ai 25mila al giorno»

La Corte dei Conti di Roma aveva aperto un fascicolo e sul caso investiga anche la Procura di Milano.