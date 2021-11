Spallanzani, da ipotizzare la rivaccinazione annuale contro il Covid – MeteoWeek

Il Gruppo tecnico-scientifico Covid-19 dello Spallanzani di Roma dopo una riunione tecnica per fare il punto sulla situazione epidemiologica e sulle iniziative di controllo di Covid-19.

“Sarebbe auspicabile l’estensione dell’obbligo vaccinale che includa le tre dosi ad altre categorie a particolare rischio o a stretto contatto con il pubblico e l’allestimento e l’impiego di vaccini specificamente disegnati per le varianti virali predominanti per garantire una copertura ancora maggiore”. Così il Gruppo tecnico-scientifico Covid-19 dello Spallanzani di Roma.

Ipotizzabile la rivaccinazione annuale

“Allo stato attuale delle conoscenze appare ipotizzabile che in seguito si possa passare ad una rivaccinazione annuale per garantire una adeguata copertura della popolazione”. Hanno inoltre aggiunto. “Andrebbe infine studiata – hanno concluso – una strategia di profilassi sui soggetti fragili e immunodepressi che non rispondono alla vaccinazione che potrebbe includere l’impiego degli anticorpi monoclonali, di recente approvati da EMA anche come strumento di profilassi”.