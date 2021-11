Covid, Crisanti: “Casi sottostimati, siamo intorno ai 25mila al giorno”

“Non tornano i conti su rapporto decessi-casi”, sono le parole del virologo Andrea Crisanti a ‘L’aria che tira’ su La7.

“Se si vedono i dati dell’Inghilterra, della Germania o dell’Irlanda in genere hanno un rapporto decessi-casi che è molto vicino al 4 per mille. In Italia questo non accade perché probabilmente sottostimiamo ancora tantissimo il numero dei casi. In Italia in questo momento saranno almeno sui 20-25mila”. Lo ha dichiarato a ‘L’Aria che tira’ su La7, il virologo Andrea Crisanti, direttore dei dipartimenti di microbiologia e virologia dell’università di Padova.

“Il tracciamento non l’abbiamo mai fatto – ha spiegato Crisanti – non ci abbiamo investito in logistica quindi è inutile starne a parlare perché anche se ne parliamo parleremmo di cose irrealizzabili”.