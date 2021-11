Caso Benusiglio, 30 anni per il fidanzato della stilista trovata impiccata

Caso Benusiglio, sono stati chiesti 30 anni per Marco Venturi, il fidanzato della stilista Carlotta trovata impiccata.

Dopo oltre cinque anni di indagini che si sono trascinate tra le tesi dell’omicidio e del suicidio, il pm di Milano Francesca Crupi ha chiesto una condanna a 30 anni per Marco Venturi, 45 anni, accusato di omicidio volontario per aver ucciso la fidanzata Carlotta Benusiglio, stilista di 37 anni che fu trovata impiccata con una sciarpa intorno ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio 2016.

Venturi è imputato in rito abbreviato davanti al gup Raffaella Mascarino anche per stalking e lesioni ai danni della compagna, fatti che sono avvenuti tra il 2014 e il 2016. In questa vicenda Marco Venturi è passato da «persona informata sui fatti», col fascicolo in via di archiviazione, a indagato per istigazione al suicidio, fino ad essere accusato di omicidio volontario: avrebbe ucciso simulando un suicidio.

Una perizia in fase di indagini stabilì che si sarebbe trattato di suicidio. Per tre volte, da gip, Riesame e Cassazione, era stata bocciata la richiesta d’arresto, avanzata dal pm Gianfranco Gallo, per l’uomo. Il Riesame aveva evidenziato «qual era lo stato d’animo della Benusiglio» attraverso «i messaggi dalla stessa redatti» nei quali la donna manifestava una chiara «volontà suicidaria». Per il sostituto procuratore generale della Cassazione Elisabetta Ceniccola il ricorso presentato dalla Procura era affetto da «genericità».

A marzo il pm Francesca Crupi aveva trasmesso l’istanza all’ufficio gip ritenendo necessario il vaglio di un giudice: si è arrivati così al processo in abbreviato. Nell’udienza preliminare era stata dichiarata inammissibile la richiesta della Procura milanese di una nuova perizia medico legale, da svolgere con la formula dell’incidente probatorio.

Crupi ha formulato la richiesta di pena al termine della requisitoria nel giudizio abbreviato davanti al gup Raffaella Mascarino. Il pm ha chiesto 30 anni per omicidio, lesioni e stalking senza attenuanti. Agli atti una consulenza sulle immagini di due telecamere di sorveglianza, prodotta dai legali della famiglia Benusiglio. L’orario della morte, poco prima delle 4 del mattino, è stato fissato nella consulenza grazie ad un frame di una telecamera in cui si vede la luce di un lampione oscurata dal corpo della giovane appeso all’albero. Nella prossima udienza, il 24 gennaio, parlerà la difesa di Marco Venturi. In caso di condanna, il processo con rito abbreviato prevede lo sconto di un terzo della pena.