Spacciavano davanti alla caserma, arrestati dai Carabinieri

Due arrestati in provincia di Siracusa, la loro “postazione” doveva sviare i sospetti. Invece i carabinieri hanno annotato tutto

Fermati mentre vendevano droga nei pressi della stazione dei Carabinieri di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, un luogo impensabile per le forze dell’ordine ma gli spacciatori pensavano forse che proprio la vicinanza della caserma avrebbe deviato i sospetti. Invece i carabinieri hanno sfruttato la situazione proprio per potere meglio indagare e osservare, annotando sospetti, targhe di mezzi e reati prima di intervenire.

Sono due gli arrestati colti nella vendita di vari tipi di stupefacenti: hashish, marijuana e cocaina che smerciavano a clienti e affiliati. Per i fermati l’accusa è ovviamente di spaccio, il sostituto procuratore ha disposto per loro la custodia agli arresti domiciliari. Si tratta di due uomini di 49 e 31 anni.