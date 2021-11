Crolla villetta dopo esplosione: si cercano due anziani tra le macerie

Una villetta è crollata nella frazione Cancello Scalo del comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, a seguito di una esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas. Due anziani, Mario Sgambato e la moglie Giuseppina, erano in quel momento all’interno della propria abitazione e non sono riusciti a mettersi in salvo. Adesso i soccorritori stanno cercando di estrarli dalle macerie. Gli altri inquilini invece sarebbero riusciti a fuggire prima del crollo.

Una palazzina di due piani è crollata questa mattina nella frazione Cancello Scalo del comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La causa, in base a quanto ricostruito in un primo momento da Carabinieri e Vigili del Fuoco, sembrerebbe essere stata una esplosione provocata da una fuga di gas, che avrebbe saturato una stanza da letto. Gli inquilini, a seguito del loro risveglio, hanno acceso la luce, dando vita al botto. I residenti nella zona di via Napoli hanno testimoniato di avere udito un boato improvviso alle 6:45, poi il crollo della villetta.

Ad avere la peggio sono stati i due coniugi che vivevano proprio nell’appartamento da cui è scaturita la fuga di gas. Mario Sgambato e la moglie Giuseppina, entrambi 74enni, non sono infatti riusciti a mettersi in salvo e tuttora si trovano sotto le macerie del crollo della loro villetta. I Vigili del Fuoco stanno cercando di salvare loro la vita. La donna è stata già individuata viva e sono in corso le operazioni di estrazione, mentre l’uomo non si sa ancora dove sia. Gli altri abitanti della palazzina, invece, sono riusciti a fuggire prima di restare intrappolati tra i detriti.