15enne ruba l’auto al padre e si schianta: 5 feriti, uno è in coma

Un ragazzino di 15 anni ha rubato l’auto a suo padre e poi si è andato a schiantare: 5 feriti e un ragazzo finito in coma. Lui era positivo a test alcool

Un ragazzo di 15 anni ha rubato l’auto del padre e si è schiantato contro un muro. L’incidente è occorsi a Bono (Sassari). Con lui c’erano altri quattro ragazzi, di cui uno, 14 anni, è finito in coma in ospedale a Nuoro. Il ragazzino di 15 anni era alla guida dell’auto che aveva rubato al papà per fare un giro con gli amici. Il 15enne è risultato essere positivo al test dell’alcool.

Quando ha cominciato a sbandare con l’auto, si è ribaltato diverse volte finendo contro un muro. Con lui tutti ragazzini minorenni. Un 14enne, quello finito in ospedale, ha battuto la testa e ora è in coma.

Gli amici, dopo l’incidente, sono fuggiti ma i carabinieri li hanno trovati poco più tardi.

Il ragazzino di 15 anni che conduceva l’auto del padre, dopo essere risultato positivo al test dell’alcool, è stato segnalato dai militati alla Procura dei minorenni locale.