Covid, proteste contro lockdown a Rotterdam: polizia spara e ferisce due persone

Tensioni nel corso dei cortei a Rotterdam per protestare contro il lockdown. Sette feriti e venti arresti

Dopo essersi accordati sui social per ritrovarsi in piazza alle ore 20 per protestare contro il nuovo lockdown imposto dal governo olandese, alcuni no vax hanno dato vita a uno scontro violento. Il corteo, inizialmente pacifico, è divenuto mano a mano più violento, con auto incendiate, scontri con i poliziotti armati. Come riporta il sito Nos, i poliziotti avrebbero sparato ferendo almeno due partecipanti al corteo.

I manifestanti si erano accordati per protestare contro l’idea del governo di limitare l’accesso a eventi al chiuso solo per coloro che hanno il corona pass, una sorta di certificato verde che attesti di essere guariti dal Covid o aver fatto il vaccino. Prima, invece, bastava presentare un tampone negativo.

Ma la proposta di togliere il tampone dal pass ha scatenato una reazione fortemente violenta. Sabato scorso l’Olanda ha imposto un lockdown parziale, e il governo ha comunicato che vi saranno tre settimane di restrizioni.

Sono circa sette i feriti e venti le persone arrestate, come racconta il sindaco Ahmed Aboutaled, dopo le proteste occorse a Rotterdam contro le nuove misure restrittive imposte dal governo olandese. Il sindaco ha detto che c’è stata un’«orgia di violenza» in cui i poliziotti hanno subìto un forte attacco.

«Sono stati appiccati incendi in vari luoghi ed utilizzati fuochi d’artificio e la polizia ha sparato diversi colpi di avvertimento (in aria)», ha detto la polizia.

Gettate anche alcune pietre contro i vigili del fuoco che stavano tentando di spegnere le fiamme e colpito un giornalista, la cui telecamera è andata distrutta. Dopo questi scontri, il comune ha deciso di decretare almeno fino all’alba un’«ordinanza di emergenza» che non consente la presenza di persone in diverse stazioni e strade del centro di Rotterdam.