Assolto Kyle Rittenhouse, che sparò con un fucile a due manifestanti a Kenosha

Assolto Kyle Rittenhouse, 19enne che sparò a due manifestanti anti razzisti a Kenosha, uccidendoli. Il delitto occorse nel 2020, in Wisconsin (Usa)

Assolto ieri, 19 novembre, con formula piena, Kyle Rittenhouse, 19 anni, accusato di aver assassinato due manifestanti nel corso delle proteste anti razzismo di Black Lives Matter a Minneapolis. Il ragazzo aveva sparato con un fucile e ucciso Joseph Rosenbaum, 36 anni e Anthony Huber, 26 anni, il 25 agosto 2020 a Kenosha, in Wisconsin, negli Stati Uniti. I magistrati hanno accolto la tesi degli avvocati di Rittenhouse, ossia che il 19enne abbia agito per legittima difesa.

I giudici hanno respinto tutte le prove raccolte dalla Procura, anche tramite l’uso dei droni. La Procura sosteneva che «Rittenhouse era in cerca di guai, quella notte, insieme con i suoi compagni della milizia». Nel Wisconsin c’erano grande attesa per il verdetto e anche tensioni. Il timore è che si scatenino nuove manifestazioni e violenze.

Tornando all’udienza e al caso Rittenhouse, nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2020, da poco trascorsa la mezzanotte, un ragazzo col cappellino da baseball cammina per Sheridan Road, a Kenosha, maneggiando un fucile a canna lunga.

In seguito si scoprirà che il ragazzo si chiama Kyle Rittenhouse e che è membro di «una milizia armata», la «Kenosha Guard». I militanti si sono accordati via Facebook per «proteggere la proprietà», ossia un benzinaio e alcuni negozi dei dintorni. I filmati mostrano Kyle camminare lungo la strada buia, con un gruppetto di manifestanti che lo insegue e riesce a raggiungerlo. Qualcuno lo spinge e lo fa cadere a terra, cercando di togliergli l’arma. Ma la reazione è furiosa e dal fucile partono parecchi colpi. Si vede un cadavere per terra, Kyle si rialza e scappa.

Sparisce ma la mattina seguente lo arrestano ad Antioch, in Illinois. Ha 17 anni. Gli scontri occorsi a Kenosha erano iniziati dopo che un agente aveva colpito con sette colpi l’afroamericano Jacob Blake, 29 anni. L’uomo stava provando a fermare un litigio tra due donne. Secondo il legale della famiglia, Blake non aveva nessuna arma.

«Rispetto ciò che la giuria ha concluso. Il sistema giudiziario funziona e dobbiamo rispettarlo». Così il presidente Joe Biden sul verdetto che ha assolto Kyle Rittenhouse. Biden ha poi esortato tutti a «esprimere le loro vedute pacificamente: violenza e distruzione non hanno posto nella nostra democrazia».